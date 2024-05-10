Advertisement

لبنان

الامن العام في البقاع واصل دورياته على المؤسسات السورية غير الشرعية

Lebanon 24
10-05-2024 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1197832-638509457676580313.jpg
Doc-P-1197832-638509457676580313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت المديرية العامة للأمن العام في منطقة البقاع، دورياتها على المؤسسات السورية غير الشرعية، واقفلت اليوم العشرات منها باشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع. ولاقت هذه الحملة ارتياحًا لبنانياً لدى أصحاب المؤسسات.
Advertisement

وتنوعت المؤسسات بين خضر وألبسة وفبارك خشبية ومختلف أنواع الصناعات والمهن التي يشغلها لبنانيون وهي ممنوعة على النازحين.

وكان الأمن العام قد حذر سابقا أصحاب المؤسسات بتشريع أوضاعهم ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:37 | 2024-05-10
10:10 | 2024-05-10
10:05 | 2024-05-10
09:49 | 2024-05-10
09:46 | 2024-05-10
09:42 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24