الامن العام في البقاع واصل دورياته على المؤسسات السورية غير الشرعية

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واصلت المديرية العامة للأمن العام في منطقة البقاع، دورياتها على المؤسسات السورية غير الشرعية، واقفلت اليوم العشرات منها باشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع. ولاقت هذه الحملة ارتياحًا لبنانياً لدى أصحاب المؤسسات.وتنوعت المؤسسات بين خضر وألبسة وفبارك خشبية ومختلف أنواع الصناعات والمهن التي يشغلها لبنانيون وهي ممنوعة على النازحين.وكان الأمن العام قد حذر سابقا أصحاب المؤسسات بتشريع أوضاعهم ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين.