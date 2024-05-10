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لبنان

قوى الأمن عمّمت صورة مطلوب غير لبنانيّ متّهم بجريمة قتل... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 06:53
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صــدر عـــن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مطلوب للسّلطات العراقيّة بجرم قتل، ويُدعى:
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ح. ع. (مواليد عام 1979، عراقي)
لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن يعرف عنه شيئًا أو عن مكان وجوده، الحضور إلى قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، أو الاتّصال على الرقم 424336-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علماً أنّ كلّ من يساهم في إعطاء أي معلومة، يبقى اسمه طيّ الكِتمان وفقًا للقانون.
 
 
 
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