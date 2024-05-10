ابي رميا يلتقي مسؤولين في الإليزيه

واصل النائب سيمون ابي رميا زيارته في فرنسا، حيث اجتمع مع المسؤولين عن الملفات في لبنان والشرق الأوسط في قصر الإليزيه وفي وزارة الخارجية الفرنسية. وتم البحث في العديد من المواضيع أبرزها التطورات جنوبًا والتهديدات الإسرائيلية والاستحقاق الرئاسي.

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وبحسب مكتبه الإعلامي، فقد استحوذ ملف النزوح السوري على الحيز الأكبر من اجتماعات النائب أبي رميا، الذي قدم للمعنيين الفرنسيين كل المعلومات والمستندات التي هي بحوزته حول ملف النزوح، "وذلك نظرًا للدور الضاغط الذي ممكن ان تلعبه فرنسا، مع المجتمع الدولي والـ UNHCR من أجل حلحلة العقد لعودة النازحين السوريين الى ديارهم".