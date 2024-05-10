Advertisement

لبنان

القرم: تسلمنا سندات ملكية مبنيي "تاتش"

Lebanon 24
10-05-2024 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1197841-638509474548609902.jpg
Doc-P-1197841-638509474548609902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم البيان التالي:
 
يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم أن يطلع الرأي العام اللبناني عن تسلّم الوزير القرم لسندات ملكية مبنيي تاتش الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية بعد استكمال تسجيلهما في الدوائر العقارية. 
Advertisement

ويؤكد المكتب الاعلامي ان الوزير القرم يكون بذلك قد أنهى ملف عقد البيع الموقّع مع شركة سيتي دفلوبمنت بخصوص العقار  رقم 1526/الباشورة، الذي كان وقّع بتاريخ 31/7/2019 اي قبل استلام الوزير القرم حقيبة وزارة الاتصالات، وذلك لمصلحة الدولة اللبنانية، إذ سدّد عند تسلمّه الوزارة مبلغ 176 مليار ليرة او ما يعادل في حينها 1.8 مليون دولار بموجب شيك مصرفي ليضاف الى المبلغ المدفوع سابقا وقيمته 50 مليون دولار، اي ما مجموعه 51.8 مليون دولار، موفّراً بذلك الغرامات المتوجبة ومتجنّباً خسارة المبنيين اللذين تجاوز ثمنهما وفق تقرير ديوان المحاسبة الـ 102 مليون دولار. 

كما يذكّر المكتب الاعلامي أن الوزير القرم قدّم عرضاً وايداعاً فعلياً لدى كاتب العدل لشركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل.، تمّ قبض قيمته من قبل الجهة المالكة التي أبرأت ذمة الدولة اللبنانية إبراءً تاماً، وبالموازاة تقدّم الوزير القرم بدعوى قضائية ضد الشركة المالكة المذكورة لإلزامها بتسجيل المبيع بعد تأمين المستندات اللازمة لهذا الغرض، حيث صدر القرار بتاريخ 13/3/2023 القاضي بقيد إشارة الدعوى وعقد البيع على الصحيفة العينية للعقار رقم 1526/الباشورة. تجدر الاشارة الى إتمام كامل هذه الاجراءات قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة بصدد القضية برقم 3/2022 وبتاريخ 28/3/2022. 

وبالتالي، فإن الواقع المفصل أعلاه يثبت صحة ما صرّح به الوزير القرم سابقاً، ويؤكّد صدقيته وشفافيته في التعاطي بمعرض هذا الملف وحسن تدبيره الذي أدّى الى تحقيق الصالح العام تحت سقف القانون.
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:37 | 2024-05-10
10:10 | 2024-05-10
10:05 | 2024-05-10
09:49 | 2024-05-10
09:46 | 2024-05-10
09:42 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24