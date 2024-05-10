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لبنان

بعد ظهورهم بالسلاح وإقدامهم على إطلاق النار خلال تشييع في عكار.. هذا ما فعله الجيش

Lebanon 24
10-05-2024 | 07:21
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتنفيذ عملية دهم وتوقيف 10 أشخاص على أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين – عكار بتاريخ 28/ 4/ 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 10/ 5/ 2024 منازل مطلوبين في البلدة، وأوقفت المواطنين (ب.ك.) و(م.ك.) و(ع.ك.) لظهورهم بالسلاح وإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة فردية وقذائف آر بي جي في الهواء.
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سلِّم الموقوفون الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
 
 
وكانت مندوبة "لبنان 24"، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، أن دورية من مخابرات الجيش، أوقفت كل من ع. ك وب. ك وم. ك من بلدة ببنين العكارية على طريق العبدة البحرية، للمزيد من التفاصيل، إضغط هنا:
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