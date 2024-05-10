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لبنان

تأهيل أرضية المدينة الرياضية بين كلاس ونظيره المصري

Lebanon 24
10-05-2024 | 07:14
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بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس ونظيره المصري الدكتور أشرف صبحي ، في حديث هاتفي بملف مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

وأبلغ صبحي الوزير كلاس أنه "سيُكلّف فريق العمل الهندسي المصري قريباً بزيارة بيروت، وسيُحدد الموعد بالتنسيق معه، وذلك بهدف دراسة وضع الأرضية العشبية للمدينة الرياضية، تمهيداً لتأهيلها وفق ما تعهد به الوزير المصري مؤخراً".
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وبالتزامن، افاد بيان لوزارة الشباب والرياضة  بانها "تواصل العمل لإنجاز تقرير شامل لتضعه بين يديّ الوفد المصري فور وصوله الى بيروت. وتعتمد الوزارة على ما لديها ولدى المؤسسة العامة للمنشآت من معطيات، كما تنتظر تقرير فريق العمل المتخصص المُكلّف من رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، بطلب من الوزير جورج كلّاس، وضع دراسة هندسية، وفريق العمل المماثل من شركة مراد، المُكلّف وضع دراسة هندسية - كهربائية بناءً لتعاون مشكور من رئيسها  علي مراد".
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