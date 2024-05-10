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لبنان

جعجع: طي ملف النزوح عبر إعادة بضع مئات أو آلاف النازحين إهدار للوقت

Lebanon 24
10-05-2024 | 07:42
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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي: "سمعنا في اليومين الأخيرين من بعض المسؤولين في الدولة أنباء تتحدث عن تنظيم قافلة لعودة اللاجئين السوريين غير الشرعيين إلى سوريا الأسبوع المقبل، وتفاوتت التقديرات التي ستضمها هذه القافلة بين المئات والآلاف".
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وأضاف: "ما أود قوله على هذا الصعيد، ان تنظيم قوافل غب الطلب في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية والسياسية والوطنية وطي الملف من خلال إعادة بضع مئات أو آلاف، فهذا يعني ان المسؤولين في الحكومة الحالية لا يعالجون هذا الملف بالجدية المطلوبة ويواصلون إهدار الوقت، لأننا نتحدث عن مليون و700 ألف مهاجر سوري غير شرعي على الاقل موجودين في لبنان وليس عن بضع مئات أو آلاف او حتى عشرات الآلاف".
 
وتابع: "إن المسؤولين في الحكومة الحالية، خصوصا رئيس الحكومة وكل من وزير الدفاع والداخلية، عليهم إصدار أوامر واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية المعنية وفي طليعتها الأمن العام كي تقوم بواجباتها القانونية لجهة ترحيل أي مهاجر غير شرعي موجود على الأراضي اللبنانية".
 
وختم جعجع بيانه قائلا: "لقد سمعنا كثيرا في السابق عن قوافل عودة كما نسمع اليوم، ومن دون أن يكون لها أي أثر يذكر على الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بالتالي لا يجب العودة إلى السيناريو ذاته وتضييع مزيد من الوقت، لأنه لم يعد هناك من وقت لتضييعه في لبنان".
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