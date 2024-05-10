توقيف 7 سوريين في صيدا.. هذا ما فعلوه!

أوقفت قوة من مركز أمن عام صيدا، 7 سوريين في محل لبيع "الخردة " قرب سرايا صيدا الحكومية، بجرم الدخول خلسة والعمل بشكل غير قانوني .



ويأتي ذلك في اطار التدابير التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام لضبط وتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، ومن ضمنها ملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل، كما تم ختم المحل المذكور بالشمع الأحمر بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.

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