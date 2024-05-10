مُداهمة محل يملكه سوريّان... ماذا وجد عناصر الأمن العام في داخله؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في الامن العام داهمت "صالون حلاقة" في منطقة ضهر العين - الكورة، يملكه السوريان ا.س وب.س.



وخلال المداهمة، عُثِرَ داخل المحل على سلاح حربيّ.



وقد أُحيل الموقوفان إلى التحقيق.