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لبنان

مُداهمة محل يملكه سوريّان... ماذا وجد عناصر الأمن العام في داخله؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 07:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في الامن العام داهمت "صالون حلاقة" في منطقة ضهر العين - الكورة، يملكه السوريان ا.س وب.س.

وخلال المداهمة، عُثِرَ داخل المحل على سلاح حربيّ.

وقد أُحيل الموقوفان إلى التحقيق.
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