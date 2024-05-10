سلام: لإعادة احياء الاقتصاد بالارتكاز على التميّز اللبناني

Advertisement

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة، وفدا من مجموعة موقع "متجر علي بابا" للتسوّق الالكتروني العالمي "AliBaba.com"، في ضوء تحقيق الوزارة نجاحا استثنائيا في إطلاق ودعم عدد من المواقع التجارية بين لبنان وآسيا وأوروبا، إلى جانب انجازها مشروع مكننة مديرية حماية المستهلك، والعمل الدؤوب لإطلاق قريب لخطة إعادة احياء الاقتصاد بالارتكاز على التميّز اللبناني في الاقتصاد الرقمي.وتم في الاجتماع البحث في "سبل التعاون والتطوير والاستثمار في السوق اللبنانية وتلبية حاجاتها، لا سيما التجارة الالكترونية، وتسهيل عملية الشراء والعثور على المنتج المطلوب وخدمات الشحن وإضفاء الأمان والراحة بالتسوق عبر هذه المنصة، إلى جانب الاختصار في الوقت والجهد والمال".وتم التطرق إلى "أهمية التعاون مع مديرية حماية المستهلك في الوزارة والرجوع في الطلب والمراجعة في طلبيات الشراء في حال تعثر شركة الشحن عن القيام بذلك". كما تم البحث في "التنوع الخاص بطرق الدفع مع التشديد على التعاون مع مصلحة الملكية الفكرية في الوزارة لكل ما يتعلق بحماية العلامات التجارية".وشدد المجتمعون على أهمية اللقاء ودلالاته، "لا سيما لجهة اهتمام الشركات العالمية بلبنان ومنها موقع "متجر علي بابا" لفتح المجال أمام التجار اللبنانيين لشراء مستلزماتهم ومتطلباتهم وعرض بضائعهم في هذا الموقع العالمي المتنوّع، وتسهيل عملية الشراء والشحن والاستلام عبر التسوّق الالكتروني بأسعار تنافسية تخدم القطاع التجاري وتعود بالفائدة على خزينة الدولة".