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لبنان

تصريح لمسؤول إسرائيلي خلال إجتماع سريّ عن قوّة "الرضوان"... ماذا قال عنها؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 08:26
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قال ممثل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إنّ مقاتلي "الرضوان" سيُواصلون السكن في القرى المحاذية للسياج الحدودي".
 
 
وأشار في جلسة سريّة للكنيست، إلى أنّ "الاتفاق مع لبنان في إطار القرار 1701 لن يُبعد مقاتلي "الرضوان" عن الحدود".
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