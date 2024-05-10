انتشرت صور له... توقيف سوريّ على أوتوستراد صيدا - صور

بعد انتشار صور لأحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة هاتف خليوي في بلدة الخرايب، أوقفت فصيلة عدلون السارق السوريّ أ.ع على أوتوستراد صيدا - صور الدولي، وضبطت بحوزته الهاتف المسروق.

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