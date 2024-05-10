بالفيديو... إسرائيل تنشر مشاهد للحظة إستهدافها عنصرين من "الحزب"

#عاجل 🔴 جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية على أرض لبنان؛ توثيق: مهاجمة مخربين مسلحين اثنين في منطقة يارون



خلال الساعات الأخيرة رصد فريق تابع لوحدة 869 مخربين اثنين تابعين لحزب الله وهما يتحركان بجوار مبنى عسكري في منطقة يارون ويحملان وسائل قتالية.

وبعدها بقليل هاجمت طائرات حربية… pic.twitter.com/vRBepZAgnh