مركز الامن العام في جبيل اقفل محالا يشغلها سوريون

بناء على إشارة من النيابة العامة، قام مركز الامن العام في جبيل، بإقفال عدد من المحال التجارية التي يشغلها سوريون بشكل مخالف للقوانين بالشمع الاحمر. كما تم سحب المستندات غير الشرعية. (الوكالة الوطنية)

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