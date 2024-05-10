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لبنان

جيش العدو الإسرائيلي يعلن إجراء تدريبات تحاكي حربًا مع لبنان

Lebanon 24
10-05-2024 | 09:19
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي، مشاركة كتائب الاحتياط في اللواء السادس في مناورة بالجليل الغربي،  في وقت سابق من هذا الأسبوع، بهدف الاستعداد لمختلف السيناريوهات القتالية في الشمال.
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وقال جيش العدو في بيان إنه "في تمرين يحاكي الحرب في لبنان، مارست قوات المشاة والمدرعات والهندسة إلى جانب أفراد الدعم اللوجستي والاتصالات، التعاون العملياتي في التضاريس الوعرة والمعقدة باستخدام تقنيات التمويه والقتال".

وأشار إلى أنه "في تمرين أجرته الفرقة 91، تم التدرب على مجموعة متنوعة من السيناريوهات لتسريع الاستعداد للعملية في هذه الساحة. كما أجرى اللواء 769 تدريبا جنبا إلى جنب مع القوات الجوية الإسرائيلية والفيلق اللوجستي للقيادة الشمالية، للتدريب على سيناريو إعادة الإمداد الجوي السريع للقوات البرية العاملة في أراضي العدو".

وأضاف البيان: "منذ بداية الحرب، كان اللواء السادس يدافع عن الحدود الشمالية لإسرائيل، مع انتشار واسع للجنود من رأس الناقورة وصولا إلى مرتفعات الجولان". (روسيا اليوم)

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