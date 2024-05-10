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لبنان

كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده يكشف تداعيات الحرب على لبنان والعالم

Lebanon 24
10-05-2024 | 09:26
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في مقابلة خاصة في مقر بنك عوده، حاورت السيدة جيسي طراد قسطون الدكتور مروان بركات، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده، حول التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي الإقليمي والعالمي. فعالجت المقابلة عدد من الاسئلة الاقتصادية والمالية والنقدية البارزة، أهمها: 
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-ما هي سمات النشاط الاقتصادي في لبنان في الأشهر الأولى من العام 2024؟
-ما هي التداعيات المباشرة وغير المباشرة للاشتباكات المستجدة على الاقتصاد اللبناني؟ 
-الى أي مدى تأثرت منطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا بتداعيات الحرب في غزة؟ 
-هل كان للواقع المستجد في المنطقة انعكاس على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية؟ 

تجدون في الفيديو أدناه، المقابلة كاملة مع بركات:
 

لبنان

إقتصاد

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