إطلاق نار بشكل كثيف وإصابة فتاة في ظهرها... ما الذي شهدته وادي خالد اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة الفتاة ه.م من بلدة رجم خلف في وادي خالد العكارية، برصاصة طائشة في ظهرها.

وبحسب المعلومات، تمّ إطلاق النار بكثافة خلال أحد الأعراس.

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وعُلِمَ أنّ حالة الفتاة مستقرّة.