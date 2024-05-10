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لبنان

إطلاق نار بشكل كثيف وإصابة فتاة في ظهرها... ما الذي شهدته وادي خالد اليوم؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 09:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة الفتاة ه.م من بلدة رجم خلف في وادي خالد العكارية، برصاصة طائشة في ظهرها.
 
 
وبحسب المعلومات، تمّ إطلاق النار بكثافة خلال أحد الأعراس.
 
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وعُلِمَ أنّ حالة الفتاة مستقرّة.
 
 
 
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وادي خالد

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