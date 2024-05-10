بوحبيب بحث وسفيرة أميركا في الوضع بالجنوب

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون، وبحث معها في الوضع في جنوب لبنان.



كما التقى بوحبيب الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري الخوري.

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