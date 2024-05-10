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لبنان

بوحبيب بحث وسفيرة أميركا في الوضع بالجنوب

Lebanon 24
10-05-2024 | 10:05
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون، وبحث معها في الوضع في جنوب لبنان. 

كما التقى بوحبيب الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري الخوري.
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