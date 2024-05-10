ما جديد ملف "عصابة التيكتوكرز"؟

Advertisement

ادعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني، على الموقوفين الـ5 المتبقين بين قاصر وراشد في ملف "عصابة التيكتوكرز".والادعاءات هي في حق طبيب الأسنان بجرائم الاغتصاب والتحرّش والاتجار بالبشر، والاربعة الاخرين بجرائم الاغتصاب والتحرش وتبييض الاموال والاتجار بالبشر ومحاولة القتل ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية. (الوكالة الوطنية)