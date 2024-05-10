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لبنان

ما جديد ملف "عصابة التيكتوكرز"؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 10:42
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ادعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني، على الموقوفين الـ5 المتبقين بين قاصر وراشد في ملف "عصابة التيكتوكرز".
 
والادعاءات هي في حق طبيب الأسنان بجرائم الاغتصاب والتحرّش والاتجار بالبشر، والاربعة الاخرين بجرائم الاغتصاب والتحرش وتبييض الاموال والاتجار بالبشر ومحاولة القتل ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية. (الوكالة الوطنية)
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