نواب من المعارضة التقوا هوكشتاين في واشنطن

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عقد الوفد النيابي الذي يزور واشنطن بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي، اجتماعا مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين.وقد التقى مخزومي، بحسب بيان لمكتبه، "المسؤول الأميركي، ثم عقد اجتماع موسع ضم أعضاء الوفد النيابي، وجرى نقاش في تطبيق القرار ١٧٠١ والجهود الأميركية في هذا الإطار، إضافة إلى المطالبة اللبنانية بفصل لبنان عن مسار الحرب الدائرة في غزة. وناقش المجتمعون أيضا، ما وصلت إليه الجهود المبذولة من أطراف متعددة وفي مقدمها اللجنة الخماسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية".