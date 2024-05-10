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لبنان

"سرايا القدس" نعت أحد مقاتليها... استشهد في جنوب لبنان

Lebanon 24
10-05-2024 | 10:50
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نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، محمد قاسم السمنة الذي استشهد على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.
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