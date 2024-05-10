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لبنان

السفير الفرنسي جال وحواط وكرم في المواقع الأثرية في جبيل

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:03
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جال السفير الفرنسي هيرفي ماغرو في مدينة جبيل، يرافقه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ورئيس الرابطة المارونية خليل كرم ورئيس بلدية جبيل وسام زعرور ونائبه رالف صليبا.

وشملت الجولة بعض المواقع الأثرية في المدينة، ومنها كنيسة مار يوحنا مرقس حيث كان في استقبالهم رئيس الدير الأب سيمون عبود.
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كذلك، زار الوفد المرفأ والسوق القديم.
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