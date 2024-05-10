السفير الفرنسي جال وحواط وكرم في المواقع الأثرية في جبيل

Advertisement

جال السفير الفرنسي هيرفي ماغرو في مدينة جبيل، يرافقه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ورئيس الرابطة المارونية خليل كرم ورئيس بلدية جبيل وسام زعرور ونائبه رالف صليبا.وشملت الجولة بعض المواقع الأثرية في المدينة، ومنها كنيسة مار يوحنا مرقس حيث كان في استقبالهم رئيس الدير الأب سيمون عبود.كذلك، زار الوفد المرفأ والسوق القديم.