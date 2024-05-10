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لبنان

من لبنان.. صواريخ تضرب كريات شمونة الإسرائيلية!

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:25
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، قصف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيليّة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
ولفت الحزب إلى أنّ تلك العملية جاءت رداً على قصف العدو القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وآخر حدثٍ في هذا الإطار تمثل باستهداف بلدة طيرحرفا.
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من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صافرات الإنذار أطلقت في مستوطنات شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه تمّ إطلاق نحو 20 صاروخاً باتجاه المدينة.
 
كذلك، استهدف الحزب ثكنة يفتاح، مساء اليوم، مشيراً إلى أنه استخدم خلال تلك الضربة الأسلحة الصاروخية وراجمة من صواريخ "فلق".
 
وفي عملية أخرى، أعلن الحزب قصف قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وذلك بواسطة صلية من صواريخ الكاتيوشا.
 
 
 
 
 
 

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