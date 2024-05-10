Advertisement

لبنان

تجنبوا المرور قرب "الفورم دي بيروت".. زحمة خانقة وهذا هو السبب

Lebanon 24
10-05-2024 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1197945-638509660076844737.jpg
Doc-P-1197945-638509660076844737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد الخط البحري قرب "الفورم دي بيروت" زحمة سيرٍ خانقة بسبب تصادم شاحنة للنقل الخارجي مع عددٍ من السيارات على جانب الطريق.
وحالياً، تتولى القوى الأمنية تنظيم حركة المرور تمهيداً لرفع السيارات والشاحنة من المكان.
Advertisement
 
 
 

مواضيع ذات صلة
كانوا يعيشون قرب لبنان.. هكذا باتت أوضاع "النازحين الإسرائيليين" وسط الحرب!
lebanon 24
11/05/2024 00:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا أبلغ هوكشتاين النواب اللبنانيين في واشنطن؟
lebanon 24
11/05/2024 00:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حرائق واسعة اندلعت في الشمال نتيجة رشقات صواريخ الكاتيوشا من لبنان
lebanon 24
11/05/2024 00:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قصفٌ مدفعيّ إسرائيليّ طال أطراف وادي البياض المحاذي لبلدة حولا - جنوب لبنان
lebanon 24
11/05/2024 00:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فورم دي بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-05-10
16:45 | 2024-05-10
16:02 | 2024-05-10
15:56 | 2024-05-10
15:49 | 2024-05-10
15:19 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24