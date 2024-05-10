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لبنان
تجنبوا المرور قرب "الفورم دي بيروت".. زحمة خانقة وهذا هو السبب
Lebanon 24
10-05-2024
|
12:23
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يشهد الخط البحري قرب "الفورم دي بيروت" زحمة سيرٍ خانقة بسبب تصادم شاحنة للنقل الخارجي مع عددٍ من السيارات على جانب الطريق.
وحالياً، تتولى القوى الأمنية تنظيم حركة المرور تمهيداً لرفع السيارات والشاحنة من المكان.
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