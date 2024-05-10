نواب لبنانيون في نيويورك.. وملف مهم جرى بحثه!

كتب النائب إيهاب مطر، عبر منصة "أكس": "استكمالا للجولة التي نقوم بها كوفد نيابي إلى نيويورك، التقينا نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، وتباحثنا حول التصنيف الرمادي للبنان، وعدنا الى أسباب هذا التصنيف لكونه ناتجا من عدم تجاوب الدولة اللبنانية مع مطالب المجتمع الدولي وعدم القيام بالإصلاحات اللازمة. كذلك، تطرقنا إلى الكاش ايكونومي والبلاك ماركت".

Advertisement

أضاف: "شددنا على ضرورة إبقاء التواصل قائما للتفاهم مع صندوق النقد الدولي، لأن الحل للبنان سيكون عبره ومن خلاله، ولا يمكن أن نتوصل إلى أي حل من دون الاتفاق مع الصندوق".