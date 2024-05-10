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لبنان

محاولة إغتيال في صيدا؟ خبر يكشف ما جرى!

Lebanon 24
10-05-2024 | 13:30
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انتشرت معلومات تفيد عن حصول محاولة إغتيال لأحد عناصر حركة "فتح" داخل مخيم المية ومية في مدينة صيدا، مساء اليوم الجمعة.
 
ولفتت الأنباء المتاداولة إلى أنّ العنصر المستهدف أصيب بعدد من الطلقات النارية، وقد جرى نقلهُ إلى مستشفى الهمشري - صيدا.
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بدورها، قالت معلومات "لبنان24" إن ما شهده المخيم هو إشكال فرديّ تم تطويق ذيوله فوراً.
 
ولاحقاً، أصدرت حركة "فتح" بياناً نفت فيه كل الأنباء بشأن حدوث محاولة إغتيال داخل المية ومية، مؤكدة أن ما جرى هو إشكال فردي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المخيم يشهد حالة من الهدوء والإستقرار.
 
 
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