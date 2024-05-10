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لبنان

معلومة جديدة لافتة بملف "التيك توركز".. التفاصيل بارزة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-05-2024 | 13:38
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علم "لبنان24" أنّ التحقيقات في ملف "التيك توكرز" المتورطين باغتصاب أطفال، ستتوسع خلال الأيام القليلة المقبلة لتشمل عدداً إضافياً من الأشخاص الذين قد يجري توقيفهم تباعاً لضلوعهم في القضية.
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وأشارت المصادر إلى أنّ التحقيقات أنّ السلطات القضائية طلبت تعاون "الإنتربول الدولي" للإتيان بشخصين خطيرين ضمن الشبكة، الأول موجود في دبي فيما الثاني يقطن في السويد.

وأوضحت المصادر أنّ واحداً من هذين الشخصين عمد إلى تحويل مبلغ 70 ألف دولار لأحد المتورطين بهدف الحصول على فيديوهات إغتصاب الأطفال بهدف بيعها في سوق الإنترنت الأسود.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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