Advertisement

لبنان

تدابير سير في هذه المناطق.. بيانٌ من "قوى الأمن"

Lebanon 24
10-05-2024 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1197979-638509718344561826.jpg
Doc-P-1197979-638509718344561826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مايلي:
 
"ينظم النّادي اللّبناني للسّيّارات والسّياحة "رالي الربيع الـ 39"، وذلك يومي السبت والأحد 11 و 12-5-2024 على ست مراحل:  
Advertisement

يوم السبت: 11-5-2024:
المرحلة الخاصّة الأولى الاستعراضيّة للسّرعة 2.52 كلم (الكسليك - جونيه داخل النّادي اللبناني للسّيّارات والسّياحة):
تقام هذه المرحلّة داخل النّادي، الذي يُقفل أبوابه اعتباراً من السّاعة 12:00 ظهراً لغاية السّاعة 22:00.

يوم الأحد: 12-5-2024:
 
المرحلة الخاصّة الثانية، والرابعة للسّرعة 14.72 كلم (نهر إبراهيم - أدونيس - مشّان)
 
سيتمّ منع مرور السّيّارات ما بين الأوقات التّالية: من السّاعة 7:08 إلى السّاعة 9:38، ومن السّاعة 10:28 الى السّاعة 12:58، على طول مسار المرحلتين المذكورتين اللّتين تنطلقان من نهر إبراهيم (بعد مفرق بزجل، قبل جسر شركة الكهرباء)، نحو مفرق يحشوش، مروراً بجانب النّهر والاستراحات، صعوداً باتجاه أدونيس، ومن ثم يميناً نحو مشّان، وصولاً إلى طريق عام قرطبا. 
 

المرحلة الاستعراضية الخاصّة الثّالثة والخامسة والسّادسة 21.30 كلم (حبوب - بنتاعل)
سيتمّ منع مرور السّيّارات ما بين الأوقات التّالية: من السّاعة 8:01 لغاية السّاعة 10:31، ومن السّاعة 11.21 لغاية السّاعة 13:51، ومن السّاعة 13:58 لغاية السّاعة 16:28.
 
لذلك، سيتم منع المرور على الطرقات آنفة الذِّكر، في الأوقات المحدّدة أعلاه، على أن يُعاد فتح الطّرقات بعد مرور آخر المتسابقين.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-05-10
16:45 | 2024-05-10
16:02 | 2024-05-10
15:56 | 2024-05-10
15:49 | 2024-05-10
15:19 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24