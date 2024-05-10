الموسيقى تتألّق في كنيسة مار يوسف بالأشرفية: القداس المهيب لروسيني بتوقيع لبناني

برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ممثلاً بعقيلته السيدة مي، قدّمت الأوركسترا الوطنية اللبنانية بالتعاون مع جوقة الجامعة الأنطونية، أمسية مميزة مساء اليوم الجمعة، في كنيسة مار يوسف للاباء اليسوعيين في الأشرفية.

تضمنت الأمسية "القداس الصغير المهيب" للمؤلف الإيطالي الشهير جواكينو روسيني والذي وضعه عام 1863/ وكتب في صفحته الأخيرة رسالة يطلب فيها من الله قبوله في الفردوس.

وقاد الاوركسترا والجوقة الراهب الانطوني الأب توفيق معتوق، مع أداء منفرد لكل من كاترينا دي تونو، أنجيلا شيسانو، جوزيف دحداح وسيزار ناسي.