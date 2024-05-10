حريقٌ هائل في الجنوب.. النيران تجتاح منطقة واسعة

اندلع حريقٌ هائل، مساء اليوم الجمعة، في حي المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون - جنوب لبنان، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وامتدّ الحريق على مساحة واسعة في المنطقة، وقد عملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية وجمعية الرسالة على إخماده.