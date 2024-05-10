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لبنان
حريقٌ هائل في الجنوب.. النيران تجتاح منطقة واسعة
Lebanon 24
10-05-2024
|
14:15
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اندلع حريقٌ هائل، مساء اليوم الجمعة، في حي المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون - جنوب لبنان، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وامتدّ الحريق على مساحة واسعة في المنطقة، وقد عملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية وجمعية الرسالة على إخماده.
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