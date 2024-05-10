ما جديد ملف المواد الكيماوية في منشآت النفط؟

عُلم أنّ وزارة الطاقة أطلقت مؤخراً مناقصة جديدة معدّلة لترحيل مواد كيماوية من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني.



Advertisement وجاءت هذه الخطوة بهدف تغيير الشروط المرتبطة بالشركات التي قد تتقدم لإتمام مهمة الترحيل بأسرع وقتٍ ممكن، وسط تقديرات تفيدُ بأنَّ تلك المواد تشكل خطراً على المنشآت النفطيّة.

وجاءت هذه الخطوة بهدف تغيير الشروط المرتبطة بالشركات التي قد تتقدم لإتمام مهمة الترحيل بأسرع وقتٍ ممكن، وسط تقديرات تفيدُ بأنَّ تلك المواد تشكل خطراً على المنشآت النفطيّة.