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لبنان

ما جديد ملف المواد الكيماوية في منشآت النفط؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-05-2024 | 14:48
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عُلم أنّ وزارة الطاقة أطلقت مؤخراً مناقصة جديدة معدّلة لترحيل مواد كيماوية من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني.

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وجاءت هذه الخطوة بهدف تغيير الشروط المرتبطة بالشركات التي قد تتقدم لإتمام مهمة الترحيل بأسرع وقتٍ ممكن، وسط تقديرات تفيدُ بأنَّ تلك المواد تشكل خطراً على المنشآت النفطيّة.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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