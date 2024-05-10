ماذا أبلغ هوكشتاين النواب اللبنانيين في واشنطن؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، أبلغ الوفد النيابي اللبناني الموجود في واشنطن بأنّ الإتفاق بين لبنان وإسرائيل قد يكون جاهزاً في وقتٍ ليس ببعيد.
وأشارت القناة إلى أنّ هوكشتاين أبلغ الوفد أنّ الملف الرئاسي متروك للبنانيين، وأضافت: "الوسيط الأميركي قال للوفد اللبناني إنه على اللبنانيين عدم القول أن واشنطن ستأتي لنقول لهم انتخبوا هذا أو ذاك لرئاسة الجمهورية".
ولفتت معلومات "الجديد" إلى أنَّ هوكشتاين قال أمام الوفد اللبناني أن إسرائيل لا يناسبها تطبيق القرار 1701، لأنه من مصلحتها العسكرية والأمنية أن تبقى تحلّق فوق لبنان.