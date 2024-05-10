مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



بعدما حشرت حماس حكومة بنيامين نتنياهو ومجلس حربه في خانة القبول بمقترح وقف إطلاق النار ركب فريق التطرف في الكابينيت الإسرائيلي رأسه وادخل العملية التفاوضية في دوامة جديدة.

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هذا التعنت الإسرائيلي جعل الرئيس الأميركي جو بايدن يتراجع عن تلويحه بورقة إمداد الكيان العبري بالسلاح.



وبدلا من قطع هذا الإمداد أمد البيت الأبيض الرأي العام بسلسلة مبررات تخفيفية تقول إن ما تم إيقافه بشكل مؤقت هو شحن دفعة واحدة فقط من الذخيرة لتسليم محدد.



ولأن اللغة فضفاضة شددت الإدارة الأميركية أن الأمر هو وقفة وليس وقفا لإمدادات الأسلحة.



أبعد من ذلك أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس وأشار إلى أن الإدارة الأميركية طرحت على تل أبيب بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر الحركة.



في الميدان تشهد محاور القتال شرق رفح وحي الزيتون معارك ضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال.



في الميدان الجنوبي ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على بلدة طيرحرفا إلى شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرة مسيرة لفريق من عمال شركة تاتش كان يقوم بأعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة بمواكبة من الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية التي زفت الشهيد المسعف غالب الحاج اثناء القيام بواجبه.



بعد أيام على تسلم السفارة الفرنسية ورقة الملاحظات اللبنانية لا رد بعد على الرد من الجانب الفرنسي.



عشية الجلسة النيابية حول الهبة الاوروبية الاسبوع المقبل يأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في أن تشكل الجلسة العامة فرصة لإعادة تصويب مسار البحث في هذه القضية على قاعدة انها هم مشترك يتطلب تعاون الجميع لمعالجته لافتا الى ان مسألة هذه الهبة لم تناقش معه لا من قريب ولا من بعيد خلال اجتماعه مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية أثناء زيارتهما الاخيرة.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



النازحون السوريون يفرضون أنفسهم بندا أول على جدول اعمال المسؤولين والقوى السياسية. اذ فجأة استفاق الجميع على التهديد الوجودي الكياني وبدأوا الاتصالات والمشاورات والاجتماعات سعيا الى حل لقضية تتراكم تعقيداتها منذ ثلاثة عشر عاما. فهل الاستفاقة جدية، ام ستبقى في اطار الكلام الذي يفتقر الى فعل؟



الواضح ان النية اضحت موجودة عند معظم القوى السياسية، لكن المهم ان ترفد النية برؤية واحدة وواضحة ترسم خريطة طريق شاملة ومتكاملة لخروج لبنان من المأزق الوجودي الذي يعاني تداعياته المدمرة.



في الجنوب، الوضع على توتره، وقد سقط شهيدان في غارة اسرائيلية على طيرحرفا.



ووفق المعلومات فان الجيش الاسرائيلي اجرى في الاسبوع الجاري سلسلة تمارين على الحدود مع لبنان للتعامل مع مختلف سيناريوهات القتال، ما يؤكد اصرار قيادة المنطقة الشمالية للجيش الاسرائيلي على رفع الجاهزية والاستعداد لكل احتمالات الحرب مع لبنان.



أما في غزة فالمفاوضات معلقة حتى اشعار آخر، في حين ذكرت معلومات صحافية ان مجلس الوزراء الامني الاسرائيلي وافق مساء امس على توسيع محسوب لعملية رفح. البداية من جريمة اغتصاب جديدة تهز عكار هذه المرة، الضحية طفل عمره 7 أعوام فيما المعتدي نازح سوري يبلغ من العمر اثني عشر عاما.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



عزموا الهجوم على رفح مدججين بكل سلاح اميركي واوروبي،ومحاطين بخطاب التبجح والتهويل ، فلاقتهم عزيمة المقاومين بما يستحقه المعتدي الاثيم.



وأول النزالات فرض على الصهاينة الاعتراف عبر اعلامهم بانه يوم صعب على رمال رفح. وان لم تفصح الرقابة العسكرية عن واقع الحال مكتفية



بالحديث عن اوكار الدبابير التي لسعت جنودهم واخرجتهم الى المستشفيات، فان بيانات المقاومة ومواقع التواصل لدى الاحتلال تحدثت عن قتلى وجرحى وخسائر مؤلمة في اول امتار القتال، ووثقته المشاهد التي بثها الاعلام العسكري ..



ولم يكن الحال في غزة غيره في رفح، فاول بيانات الافتخار بهجوم مباغت على المدينة اول النهار اتبعه الجيش العبري في آخره بالاعتراف بمقتل اربعة جنود من لواء نحال ، واصابة آخرين بجروح خلال اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين..



اما اصعب الاخبار على الصهاينة فكان بئر السبع التي وصلتها صواريخ المقاومة بعد سبعة اشهر من حرب الابادة الصهيونية على القطاع، ما اعطى جوابا قاطعا عن حال الجيش الصهيوني، واكد ما يعترف به كبار الخبراء الصهاينة عن الفشل الذريع للحرب العبثية التي يكابر بنيامين نتنياهو باطالتها..



وعلى طول الجبهة الشمالية مع لبنان، كانت المستوطنات الصهيونية تهتز تحت الجنود المختبئين بين مبانيها، بفعل صواريخ المقاومة الاسلامية القادمة من لبنان، وكذلك حال الجنود المتحصنين في بعض المواقع العسكرية والتجمعات، والذين اصابتهم الصواريخ فاوقعت في صفوفهم الخسائر بالارواح والعتاد..



وكعادتهم كان اللبنانيون يشيعون شهداءهم ويجددون ولاءهم للدم الهادر على طريق القدس نصرة لغزة وحماية للبنان..



وعن الحماية الاميركية المطلقة للصهاينة وجرائم الحرب التي يرتكبون، فانها مستمرة وان بدا الخلاف بين الادارة الاميركية وبنيامين نتنياهو حول آليات المعركة وليس الاهداف.



وان قرأ بعض الصهاينة خطرا استراتيجيا بالحديث العلني لجو بايدن عن توقيف شحنة من السلاح الى تل ابيب قتل بامثالها المدنيون في غزة، فان القراءة الحقيقية لدى اصحاب القرار الاسرائيلي ان الامر ليس جديا، وان نتنياهو يحسن استثماره لكسب الشعبية داخل المجتمع الصهيوني..



فمن يريد وقف الحرب بساعات قادر على ذلك بوقف فوري لكل المساعدات العسكرية.. بعدما حشرت حماس حكومة بنيامين نتنياهو ومجلس حربه في خانة القبول بمقترح وقف إطلاق النار ركب فريق التطرف في الكابينيت الإسرائيلي رأسه وادخل العملية التفاوضية في دوامة جديدة.هذا التعنت الإسرائيلي جعل الرئيس الأميركي جو بايدن يتراجع عن تلويحه بورقة إمداد الكيان العبري بالسلاح.وبدلا من قطع هذا الإمداد أمد البيت الأبيض الرأي العام بسلسلة مبررات تخفيفية تقول إن ما تم إيقافه بشكل مؤقت هو شحن دفعة واحدة فقط من الذخيرة لتسليم محدد.ولأن اللغة فضفاضة شددت الإدارة الأميركية أن الأمر هو وقفة وليس وقفا لإمدادات الأسلحة.أبعد من ذلك أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس وأشار إلى أن الإدارة الأميركية طرحت على تل أبيب بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر الحركة.في الميدان تشهد محاور القتال شرق رفح وحي الزيتون معارك ضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال.في الميدان الجنوبي ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على بلدة طيرحرفا إلى شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرة مسيرة لفريق من عمال شركة تاتش كان يقوم بأعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة بمواكبة من الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية التي زفت الشهيد المسعف غالب الحاج اثناء القيام بواجبه.بعد أيام على تسلم السفارة الفرنسية ورقة الملاحظات اللبنانية لا رد بعد على الرد من الجانب الفرنسي.عشية الجلسة النيابية حول الهبة الاوروبية الاسبوع المقبل يأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في أن تشكل الجلسة العامة فرصة لإعادة تصويب مسار البحث في هذه القضية على قاعدة انها هم مشترك يتطلب تعاون الجميع لمعالجته لافتا الى ان مسألة هذه الهبة لم تناقش معه لا من قريب ولا من بعيد خلال اجتماعه مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية أثناء زيارتهما الاخيرة.النازحون السوريون يفرضون أنفسهم بندا أول على جدول اعمال المسؤولين والقوى السياسية. اذ فجأة استفاق الجميع على التهديد الوجودي الكياني وبدأوا الاتصالات والمشاورات والاجتماعات سعيا الى حل لقضية تتراكم تعقيداتها منذ ثلاثة عشر عاما. فهل الاستفاقة جدية، ام ستبقى في اطار الكلام الذي يفتقر الى فعل؟الواضح ان النية اضحت موجودة عند معظم القوى السياسية، لكن المهم ان ترفد النية برؤية واحدة وواضحة ترسم خريطة طريق شاملة ومتكاملة لخروج لبنان من المأزق الوجودي الذي يعاني تداعياته المدمرة.في الجنوب، الوضع على توتره، وقد سقط شهيدان في غارة اسرائيلية على طيرحرفا.ووفق المعلومات فان الجيش الاسرائيلي اجرى في الاسبوع الجاري سلسلة تمارين على الحدود مع لبنان للتعامل مع مختلف سيناريوهات القتال، ما يؤكد اصرار قيادة المنطقة الشمالية للجيش الاسرائيلي على رفع الجاهزية والاستعداد لكل احتمالات الحرب مع لبنان.أما في غزة فالمفاوضات معلقة حتى اشعار آخر، في حين ذكرت معلومات صحافية ان مجلس الوزراء الامني الاسرائيلي وافق مساء امس على توسيع محسوب لعملية رفح. البداية من جريمة اغتصاب جديدة تهز عكار هذه المرة، الضحية طفل عمره 7 أعوام فيما المعتدي نازح سوري يبلغ من العمر اثني عشر عاما.عزموا الهجوم على رفح مدججين بكل سلاح اميركي واوروبي،ومحاطين بخطاب التبجح والتهويل ، فلاقتهم عزيمة المقاومين بما يستحقه المعتدي الاثيم.وأول النزالات فرض على الصهاينة الاعتراف عبر اعلامهم بانه يوم صعب على رمال رفح. وان لم تفصح الرقابة العسكرية عن واقع الحال مكتفيةبالحديث عن اوكار الدبابير التي لسعت جنودهم واخرجتهم الى المستشفيات، فان بيانات المقاومة ومواقع التواصل لدى الاحتلال تحدثت عن قتلى وجرحى وخسائر مؤلمة في اول امتار القتال، ووثقته المشاهد التي بثها الاعلام العسكري ..ولم يكن الحال في غزة غيره في رفح، فاول بيانات الافتخار بهجوم مباغت على المدينة اول النهار اتبعه الجيش العبري في آخره بالاعتراف بمقتل اربعة جنود من لواء نحال ، واصابة آخرين بجروح خلال اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين..اما اصعب الاخبار على الصهاينة فكان بئر السبع التي وصلتها صواريخ المقاومة بعد سبعة اشهر من حرب الابادة الصهيونية على القطاع، ما اعطى جوابا قاطعا عن حال الجيش الصهيوني، واكد ما يعترف به كبار الخبراء الصهاينة عن الفشل الذريع للحرب العبثية التي يكابر بنيامين نتنياهو باطالتها..وعلى طول الجبهة الشمالية مع لبنان، كانت المستوطنات الصهيونية تهتز تحت الجنود المختبئين بين مبانيها، بفعل صواريخ المقاومة الاسلامية القادمة من لبنان، وكذلك حال الجنود المتحصنين في بعض المواقع العسكرية والتجمعات، والذين اصابتهم الصواريخ فاوقعت في صفوفهم الخسائر بالارواح والعتاد..وكعادتهم كان اللبنانيون يشيعون شهداءهم ويجددون ولاءهم للدم الهادر على طريق القدس نصرة لغزة وحماية للبنان..وعن الحماية الاميركية المطلقة للصهاينة وجرائم الحرب التي يرتكبون، فانها مستمرة وان بدا الخلاف بين الادارة الاميركية وبنيامين نتنياهو حول آليات المعركة وليس الاهداف.وان قرأ بعض الصهاينة خطرا استراتيجيا بالحديث العلني لجو بايدن عن توقيف شحنة من السلاح الى تل ابيب قتل بامثالها المدنيون في غزة، فان القراءة الحقيقية لدى اصحاب القرار الاسرائيلي ان الامر ليس جديا، وان نتنياهو يحسن استثماره لكسب الشعبية داخل المجتمع الصهيوني..فمن يريد وقف الحرب بساعات قادر على ذلك بوقف فوري لكل المساعدات العسكرية..

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



بتأييد 143 دولة واعتراض 9 وامتناع 25 عن التصويت، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة عضوية فلسطين في المنظمة الأممية. غير ان القرار الذي نص على وجوب انضمام الفلسطينيين الى المنظمة مع منحهم حقوقا اضافية بصفة مراقب،

سارع وزير الخارجية الاسرائيلية الى وصفه بالسخيف والذي يشكل جائزة لحماس، على رغم أنه يحمل طابعا رمزيا بفعل الفيتو الاميركي.



وفي الموازاة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على توسيع وصف بالمحسوب لعملية الجيش العبري في رفح، على الرغم من أنه أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن. ونقل موقع اكسيوس في هذا الاطار عن

مصدرين أن التوسع في العملية لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزا للخط الذي حدده بايدن في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتا.…



هذا في فلسطين المحتلة. أما في لبنان، فالنار مشتعلة في الجنوب وتتمدد باستمرار الى مناطق أخرى بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، التي تلقى ردودا موجعة من حزب الله، على وقع انقسام داخلي غير مسبوق حول جدوى المشاركة في الحرب.



غير ان العنوان الثاني البارز على المستوى المحلي يبقى النزوح السوري، حيث واصل نواب التيار الوطني الحر لقاءاتهم من السراي الحكومي حيث اجتمعوا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.



أما الخطوات العملية لإعادة النازحين، فتبقى حتى الساعة رهينة الكلام الرسمي الفارغ، والمزايدات السياسية المكشوفة التي يمارسها أفرقاء معروفون كانوا حتى أمس القريب جدا من اشد المدافعين عن بقاء كل النازحين في لبنان حتى سقوط الحكم السوري.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



من رفح إلى جنوب لبنان، المؤشرات ليست إيجابية.



من رفح، إسرائيل تستعد لتوسيع محسوب لعملية في رفح، بعدما وافق مجلس الوزراء، بالتصويت على ذلك. وفي الموازاة أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" اليوم الجمعة نقلا عن مصادر لم يحددها.



ونقل أكسيوس عن مصدرين أن التوسع لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزا للخط الذي حدده بايدن.



إلى جنوب لبنان، الرد اللبناني على المبادرة الفرنسية سلبي. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر ديبلوماسية تحفظ لبنان على انسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود.



رد لبنان وفق ما أفاد مسؤول لبناني، تمت صياغته بالتنسيق مع حزب الله. ومن التحفظات أن تتمتع قوات اليونيفيل "بحرية الحركة" وتسيير دورياتها من دون تنسيق مع الجيش اللبناني. وأكد مصدر مقرب من حزب الله أن الأخير اعترض على هاتين النقطتين، أي لا انسحاب عشرة كيلومترات ولا تمتع لليونيفيل بحرية الحركة.



السؤال هنا: ماذا سيكون عليه الموقف الفرنسي بعد الرد السلبي اللبناني؟ وماذا سيكون عليه موقف الأمم المتحدة بالنسبة لموقف لبنان من "اليونيفيل"؟

البداية من الجنوب، تصعيد ميداني أدى إلى استشهاد اثنين، موظف في تاتش، ومسؤول في الدفاع المدني، جمعية الكشافة الاسلامية.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



خلطة نيابية لبنانية على "BREAKFAST" أميركية. غابت الرئاسة عن ال MENU وحضر القرار 1701 طبقا رئيسيا.



فحول مائدة آموس هوكستين تحلق نواب من التيار والكتائب والقوات ومعهم الاشتراكي والتجدد والتغيير واستنتج عدد من الحضور ان الجانب الأميركي يتعامل مع القرار الأممي كونه "حبرا على ورق" وأن القرار 1701 صيغ مع وقف التنفيذ لأن اسرائيل وبحسب هوكستين لن يناسبها تطبيقه لكونها تصر على شرط الاستمرار في التحليق والاستطلاع فوق الاراضي اللبنانية.



وبحسب مصادر "الترويقة" فقد أسر الموفد الاميركي للوفد أن اتفاقا بين لبنان وإسرائيل بات جاهزا ومقبولا من الطرفين والكلام لهوكستين وفي اللقاء رمى النواب طعم الرئاسة على الوسيط الأميركي لكنه نأى بنفسه وقال: هذه مشكلتكم ولا تتأملوا أن نأتي إليكم ونقول انتخبوا هذا أو ذاك



وابعد من الكلام المنقول عن قائد البحر والبر هو " الموزاييك " السياسي اللبناني الذي جمعه مسؤول اميركي بعدما افترق في لبنان على كل تفصيل واخره الرئاسة .



وحامل الرسائل أوصل الرسالة في ضرورة فصل الرئيس عن الجبهة والتي اشعلها العدو اليوم واستهدف عامل صيانة في شركة تاتش ومسعفا طبيا فأمطرت المقاومة كريات شمونة بصواريخ الغراد وللمرة الأولى أدخلت "راجمة فلق" إلى الخدمة واستهدفت ثكنة يفتاحوإذ تكتم الاحتلال على خسائره معترفا بإصابة واحدة فإن ال BLACKFRIDAY كان في رفح.



وهناك تحولت رفح إلى "عش الدبابير" بالمعنى الحرفي. ففي مقاومة من نوع آخر لدغ جيش الاحتلال من جحر غزة مرتين وبعد الشمال وما تكبده من خسائر على مدى شهور الحرب الثمانية تلقى " اللسعة" في الجنوب وهذه المرة خرجت فرقة "الدبابير" من سورة النحل وشكلت كتيبة رفح بنخيلها وزيتونها وحمضياتها واللوزيات حيث داست إحدى الآليات العسكرية على وكرها فكان الرد بهجوم معاكس أصاب اثني عشر جنديا بلدغات سامة استوجبت نقلهم بالمروحيات إلى المستشفياتومن لم يقض من الجنود لسعا وقنصا أم في عين نفق أو في كمين وحقل ألغام واشتباكات من المسافة صفر فقد قضى بنيران صديقة ومنهم أسرى ومن بقي منهم على قيد الأسر حاول الانتحار وحملت المقاومة الفلسطينية مسؤولية صحتهم الجسدية والنفسية ل‍بنيامين نتنياهو



فتحت رفح صندوقها الأسود فتبدد وهم الاحتلال بصفر إنجاز لليوم الرابع على اجتياح المحافظة وعلى هذا الاجتياح وضع الرئيس الأميركي جو بايدن خطا أحمر تجاوزه نتنياهو في اجتماع الكابينت الأمني والسياسي وصادق على توسيع العملية العسكرية وتزامن انطلاقها مع اعتراف مئة وثلاث وأربعين دولة في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.



وهذا الاعتراف سيرفع إلى مجلس الأمن حيث سيكون "الفيتو" الأميركي بالمرصاد للمرة الثانية في أقل من شهرين لوأد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ذات السيادة على كامل أراضيها بعدما نشرت الإدارات الأميركية المتعاقبة ديمقراطية وجمهورية شعار "حل الدولتين" على أطول حبل كذب وتماهت في قتل القضية الفلسطينية بغض النظر عن قضم الأراضي بآلاف المستوطنات.



وعلى مرأى العالم المجتمع تحت سقف الأمم وعلى مسمع مندوب العم سام قام المندوب الإسرائيلي بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة قبل التصويت على مشروع القرار الذي يمنح فلسطين العضوية الكاملة. وخذوا أسرارهم من صغار مجرميهم.



