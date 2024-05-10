مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
بعدما حشرت حماس حكومة بنيامين نتنياهو ومجلس حربه في خانة القبول بمقترح وقف إطلاق النار ركب فريق التطرف في الكابينيت الإسرائيلي رأسه وادخل العملية التفاوضية في دوامة جديدة.
هذا التعنت الإسرائيلي جعل الرئيس الأميركي جو بايدن يتراجع عن تلويحه بورقة إمداد الكيان العبري بالسلاح.
وبدلا من قطع هذا الإمداد أمد البيت الأبيض الرأي العام بسلسلة مبررات تخفيفية تقول إن ما تم إيقافه بشكل مؤقت هو شحن دفعة واحدة فقط من الذخيرة لتسليم محدد.
ولأن اللغة فضفاضة شددت الإدارة الأميركية أن الأمر هو وقفة وليس وقفا لإمدادات الأسلحة.
أبعد من ذلك أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس وأشار إلى أن الإدارة الأميركية طرحت على تل أبيب بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر الحركة.
في الميدان تشهد محاور القتال شرق رفح وحي الزيتون معارك ضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال.
في الميدان الجنوبي ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على بلدة طيرحرفا إلى شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرة مسيرة لفريق من عمال شركة تاتش كان يقوم بأعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة بمواكبة من الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية التي زفت الشهيد المسعف غالب الحاج اثناء القيام بواجبه.
بعد أيام على تسلم السفارة الفرنسية ورقة الملاحظات اللبنانية لا رد بعد على الرد من الجانب الفرنسي.
عشية الجلسة النيابية حول الهبة الاوروبية الاسبوع المقبل يأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في أن تشكل الجلسة العامة فرصة لإعادة تصويب مسار البحث في هذه القضية على قاعدة انها هم مشترك يتطلب تعاون الجميع لمعالجته لافتا الى ان مسألة هذه الهبة لم تناقش معه لا من قريب ولا من بعيد خلال اجتماعه مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية أثناء زيارتهما الاخيرة.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
النازحون السوريون يفرضون أنفسهم بندا أول على جدول اعمال المسؤولين والقوى السياسية. اذ فجأة استفاق الجميع على التهديد الوجودي الكياني وبدأوا الاتصالات والمشاورات والاجتماعات سعيا الى حل لقضية تتراكم تعقيداتها منذ ثلاثة عشر عاما. فهل الاستفاقة جدية، ام ستبقى في اطار الكلام الذي يفتقر الى فعل؟
الواضح ان النية اضحت موجودة عند معظم القوى السياسية، لكن المهم ان ترفد النية برؤية واحدة وواضحة ترسم خريطة طريق شاملة ومتكاملة لخروج لبنان من المأزق الوجودي الذي يعاني تداعياته المدمرة.
في الجنوب، الوضع على توتره، وقد سقط شهيدان في غارة اسرائيلية على طيرحرفا.
ووفق المعلومات فان الجيش الاسرائيلي اجرى في الاسبوع الجاري سلسلة تمارين على الحدود مع لبنان للتعامل مع مختلف سيناريوهات القتال، ما يؤكد اصرار قيادة المنطقة الشمالية للجيش الاسرائيلي على رفع الجاهزية والاستعداد لكل احتمالات الحرب مع لبنان.
أما في غزة فالمفاوضات معلقة حتى اشعار آخر، في حين ذكرت معلومات صحافية ان مجلس الوزراء الامني الاسرائيلي وافق مساء امس على توسيع محسوب لعملية رفح. البداية من جريمة اغتصاب جديدة تهز عكار هذه المرة، الضحية طفل عمره 7 أعوام فيما المعتدي نازح سوري يبلغ من العمر اثني عشر عاما.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
عزموا الهجوم على رفح مدججين بكل سلاح اميركي واوروبي،ومحاطين بخطاب التبجح والتهويل ، فلاقتهم عزيمة المقاومين بما يستحقه المعتدي الاثيم.
وأول النزالات فرض على الصهاينة الاعتراف عبر اعلامهم بانه يوم صعب على رمال رفح. وان لم تفصح الرقابة العسكرية عن واقع الحال مكتفية
بالحديث عن اوكار الدبابير التي لسعت جنودهم واخرجتهم الى المستشفيات، فان بيانات المقاومة ومواقع التواصل لدى الاحتلال تحدثت عن قتلى وجرحى وخسائر مؤلمة في اول امتار القتال، ووثقته المشاهد التي بثها الاعلام العسكري ..
ولم يكن الحال في غزة غيره في رفح، فاول بيانات الافتخار بهجوم مباغت على المدينة اول النهار اتبعه الجيش العبري في آخره بالاعتراف بمقتل اربعة جنود من لواء نحال ، واصابة آخرين بجروح خلال اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين..
اما اصعب الاخبار على الصهاينة فكان بئر السبع التي وصلتها صواريخ المقاومة بعد سبعة اشهر من حرب الابادة الصهيونية على القطاع، ما اعطى جوابا قاطعا عن حال الجيش الصهيوني، واكد ما يعترف به كبار الخبراء الصهاينة عن الفشل الذريع للحرب العبثية التي يكابر بنيامين نتنياهو باطالتها..
وعلى طول الجبهة الشمالية مع لبنان، كانت المستوطنات الصهيونية تهتز تحت الجنود المختبئين بين مبانيها، بفعل صواريخ المقاومة الاسلامية القادمة من لبنان، وكذلك حال الجنود المتحصنين في بعض المواقع العسكرية والتجمعات، والذين اصابتهم الصواريخ فاوقعت في صفوفهم الخسائر بالارواح والعتاد..
وكعادتهم كان اللبنانيون يشيعون شهداءهم ويجددون ولاءهم للدم الهادر على طريق القدس نصرة لغزة وحماية للبنان..
وعن الحماية الاميركية المطلقة للصهاينة وجرائم الحرب التي يرتكبون، فانها مستمرة وان بدا الخلاف بين الادارة الاميركية وبنيامين نتنياهو حول آليات المعركة وليس الاهداف.
وان قرأ بعض الصهاينة خطرا استراتيجيا بالحديث العلني لجو بايدن عن توقيف شحنة من السلاح الى تل ابيب قتل بامثالها المدنيون في غزة، فان القراءة الحقيقية لدى اصحاب القرار الاسرائيلي ان الامر ليس جديا، وان نتنياهو يحسن استثماره لكسب الشعبية داخل المجتمع الصهيوني..
فمن يريد وقف الحرب بساعات قادر على ذلك بوقف فوري لكل المساعدات العسكرية..