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Lebanon 24
10-05-2024 | 17:16
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يجزم مقرّبون من مرشّح رئاسي أن وقف الحرب في غزّة سيفتح الباب على مصراعيه رئاسياً، لإيصال مرشح معروف ومدعوم بقوة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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