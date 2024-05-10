يجزم مقرّبون من مرشّح رئاسي أن وقف الحرب في غزّة سيفتح الباب على مصراعيه رئاسياً، لإيصال مرشح معروف ومدعوم بقوة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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