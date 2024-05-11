تجدد حركة النزوح الى لبنان

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في ظل ارتفاع بعض الاصوات التي تتحدث عن مخاطر النزوح السوري وادخال هذا الملف مجددا في بازار الخطاب السياسي، بدأ الحديث عن موجات نزوح جديدة تصل الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية.وبحسب مصادر مطلعة فإن مع بداية فصل الربيع عاد النزوح السوري ضمن الوتيرة السابقة التي ظهرت العام الماضي وادت الى توقيف شاحنات تهريب في اكثر من منطقة لبنانية.وتعتبر المصادر ان عودة موجات النزوح تعود الى تحسن الطقس وسهولة المرور عبر الحدود، وتراجع مخاطر الحرب الشاملة بعد سبعة اشهر من القتال جنوب لبنان ، واستمرار الانهيار الاقتصادي والمعيشي في سوريا.في المقابل، تؤكد مصادر رسمية معنية ان الاجراءات المكثفة على الحدود تجعل عملية النزوح غير الشرعي امرا صعبا، مشددة على ان الاجراءات التي يتخذها الامن العام بشأن المقيمين غير الشرعيين "تفرمل" حركة النزوح غير الشرعي.