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لبنان

ورقة فرنسية جديدة: "لا وقف لاطلاق النار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2024 | 01:45
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بالرغم من فشل المبادرة الفرنسية الاخيرة، اذ تعاطى "حزب الله" معها بإيجابية شكلية لكنه أفرغها بالكامل من مضمونها، ورفضها من دون اي خلاف مع باريس، الا ان الفرنسيين لم يتوقفوا عن محاولة ايجاد حل او السعي لتخفيف حجم المشكلة الحاصلة جنوب لبنان.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن الفرنسيين يعملون على صيغة جديدة لا تهدف إلى وقف اطلاق النار، على اعتبار ان هناك استحالة بإقناع "حزب الله" بذلك، لكنها تهدف إلى خفض التصعيد جنوب لبنان من خلال الحد من الاستهدافات الاسرائيلية واستهدافات "حزب الله" ايضا.
وترى المصادر ان هذه الصيغة لم تطرح بعد بشكل رسمي، لكن من المرجح ان يرفضها الحزب ايضا لانها تجعل من تحركه العسكري من دون جدوى ولا يشكل اي خطر او استنزاف على اسرائيل.

المصدر: لبنان 24

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