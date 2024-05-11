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لبنان
الوزير "يشتبك" مع المصوّر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-05-2024
|
01:30
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لاحظ المشاركون في الاجتماع الذي عقد في بكركي الخميس الفائت بشأن النزوح السوري، حالة التوتر الكبيرة التي كانت تنتاب وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، حيث دخل الى الصالة المخصصة للإجتماع وخرج منها أكثر من خمس مرات قبل بداية الإجتماع ، وقام بالبحث شخصياً عن وسائل الإعلام من أجل أن يوصل رسالة، وهي موقف "التيار الوطني الحر" مما يحصل بالإضافة الى موقفه من الاجتماعات الوزارية الخاصة بالنزوح.
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وبحسب المصدر فان الوزير، ومن شدة غضبه غير المبرر، إشتبك كلامياً مع الزميل المصوّر الصحافي نبيل اسماعيل، وإتهمه أمام الجميع بأنه يقوم دائما بتصويره في وضعيات غير مناسبة وصرخ بوجهه قائلاً : "آخر مرة بسمحلك تصورني بهذا الشكل، وأنا ما حدا بيسكر الخط في وجهي" فما كان من اسماعيل الا ان أجابه :"وأنا ما حدا بيهددني" .
ولدى دخوله مجددا الى قاعة الاجتماع إلتقى حجار قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي قال له: شو القصة معاليك حاسك مش مرتاح، فأجاب الوزير قائلاً: أنا مرتاح كتير جنرال وأنت بتعرف أنني مرتاح.
وهكذا إنتهت "موجة غضب" الوزير وجلس مكانه للمشاركة في الإجتماع .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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