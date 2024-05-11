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لبنان

ماذا وراء إستخدام "حزب الله" لهذه الكلمة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2024 | 02:15
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كان لافتاً خلال اليومين الأخيرين، إستخدام "حزب الله" كلمة "ثقيل" في بياناته التي تتعلّق بعمليّاته العسكريّة ضدّ العدوّ الإسرائيليّ، وخصوصاً عندما يُطلق صواريخ "بركان".
ولم يكن "حزب الله" يستعمل هذه الكلمة، لأنّ الصاروخ أصلاً يحتوي على كميّة كبيرة من المتفجّرات، وسبق وأنّ أعلن السيّد حسن نصرالله أنّ هذا النوع من السلاح يُسبّب لإسرائيل أضراراً هائلة.
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ويقول مرجع عسكريّ في هذا السياق، إنّ "حزب الله" أدخل كلمة "ثقيل" كيّ يُشير إلى حجم الدمار الذي يلحق بإسرائيل، وخصوصاً وأنّ الأخيرة لا تعترف بكامل خسائرها. ويُضيف المرجع أنّ الأيّام الأخيرة شهدت تبادلاً كبيراً للقصف بين "المقاومة" والعدوّ، والعنوان الأساسيّ للمواجهة بينهما كان إحداث الدمار وزيادة حجم الخسائر الماديّة والبشريّة.



المصدر: لبنان 24

لبنان

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