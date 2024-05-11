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لبنان

بعد خلافه مع باسيل.. نائب "يتجنّب الإعلام"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2024 | 03:15
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عُلِم أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اختار عدم الإدلاء بأيّ تصريح إعلاميّ الآن وذلك في ظلّ خلافاته مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
وقالت المصادر إنَّ بو صعب يرفض في الوقت الراهن قبول أي طلبٍ من وسائل إعلامية للإدلاء بتصريحات وذلك تجنباً لإطلاق أي مواقف سياسية جديدة الآن.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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