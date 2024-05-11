بعد خلافه مع باسيل.. نائب "يتجنّب الإعلام"

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عُلِم أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اختار عدم الإدلاء بأيّ تصريح إعلاميّ الآن وذلك في ظلّ خلافاته مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.وقالت المصادر إنَّ بو صعب يرفض في الوقت الراهن قبول أي طلبٍ من وسائل إعلامية للإدلاء بتصريحات وذلك تجنباً لإطلاق أي مواقف سياسية جديدة الآن.