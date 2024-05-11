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لبنان

كيف يبدو الوضع جنوب لبنان صباح اليوم؟

Lebanon 24
11-05-2024 | 01:22
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يسيطر الهدوء الحذر على المنطقة الجنوبية صباح اليوم، بعد ان اطلق الجيش الاسرائيلي عدداً من القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق فجراً، في وقت يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.
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ومساء أمس، أطلق الجيش الإسرائيلي عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب، ما ادى الى اضرار جسيمة بالمزروعات واشجار الزيتون والصنوبر .
في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف مبنى كان يتحصن فيه جنود إسرائيليون في المطلّة بشمال إسرائيل.

وأضاف حزب الله في بيان أن عناصره حققوا "إصابة مباشرة" بالمبنى، وأن العملية تأتي دعماً لغزة ورداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

كما أعلن الحزب  في بيان ثان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 7:10 من صباح اليوم السبت 11-5-2024 دشما ‏وتحصينات موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وبالقذائف المدفعية ‏‏وأصابوها إصابة مباشرة.
 
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