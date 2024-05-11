لا تأشيرات الى دول الخليج؟

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يشكو عدد من المواطنين من صعوبة الحصول على تأشيرات دخول الى عدد من دول الخليج.وأشارت المعلومات الى ان إجراءات حاسمة تم اتخاذها في الآونة الأخيرة في هذا الاطار، إذ أصبح من الصعب الحصول على تأشيرات لعدد من دول الخليج إثر وجود تدابير وإجراءات أمنية شديدة، ليس فقط على اللبنانيين، بل على عدد كبير من الدول.