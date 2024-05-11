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لبنان

لا تأشيرات الى دول الخليج؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2024 | 02:45
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يشكو عدد من المواطنين من صعوبة الحصول على تأشيرات دخول الى عدد من دول الخليج.
وأشارت المعلومات الى ان إجراءات حاسمة تم اتخاذها في الآونة الأخيرة في هذا الاطار، إذ أصبح من الصعب الحصول على تأشيرات لعدد من دول الخليج إثر وجود تدابير وإجراءات أمنية شديدة، ليس فقط على اللبنانيين، بل على عدد كبير من الدول.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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