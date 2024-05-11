عملية دهم للجيش في عكار.. وهذا ما فعله أحد المطلوبين (فيديو)

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نفذت قوة من الجيش فجر اليوم السبت عملية دهم في بلدة ببنين في عكار بحثاً عن مطلوبين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".واثناء مداهمة احدى الشقق اقدم المدعو "م.س" بالقفز من الطابق الرابع محاولاً الفرار ما ادى الى اصابته بكسور متفرقة.وعمل الصليب الاحمر على اسعافه ونقله الى مستشفى الخير لتلقي العلاج ووصفت حالته بـ "غير مستقرة".