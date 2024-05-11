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لبنان

ختم بالشمع الأحمر.. إقفال محل يديره سوري في الجنوب

Lebanon 24
11-05-2024 | 03:27
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قامت دورية من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائرة الامن القومي ـ شعبة الجنوب باجراء جولة على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون وتم اقفال محل لتصليح الاطارات في محله العدوسيه حي البراك بالشمع الاحمر لادارته من قبل احد السوريين بطريقه غير شرعيه بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضية ديالا ونسه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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