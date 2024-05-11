ختم بالشمع الأحمر.. إقفال محل يديره سوري في الجنوب

قامت دورية من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائرة الامن القومي ـ شعبة الجنوب باجراء جولة على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون وتم اقفال محل لتصليح الاطارات في محله العدوسيه حي البراك بالشمع الاحمر لادارته من قبل احد السوريين بطريقه غير شرعيه بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضية ديالا ونسه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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