في مخيم المية مية.. اشكال يوقع جريحاً

سمع مساء امس اطلاق نار داخل مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا ، تبين انه ناجم عن إشكال بين شخصين، ما أدى إلى إصابة أحدهما ويدعى احمد العابد الملقب ب "طاطا"، وهو عنصر في الامن الوطني الفلسطيني ، وتم على أثره معالجة ذيول الاشكال وإعادة الأمور الى طبيعتها داخل المخيم .

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