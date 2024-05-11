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لبنان

في مخيم المية مية.. اشكال يوقع جريحاً

Lebanon 24
11-05-2024 | 03:35
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سمع مساء امس اطلاق نار داخل  مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا ، تبين انه ناجم عن إشكال بين شخصين، ما أدى إلى إصابة أحدهما ويدعى احمد العابد الملقب ب "طاطا"، وهو عنصر في الامن الوطني الفلسطيني ، وتم على أثره  معالجة ذيول الاشكال وإعادة الأمور الى طبيعتها داخل المخيم .
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