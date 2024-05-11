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لبنان

في مناطق لبنانية.. "إجراءات مفاجئة" تطال سوريين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2024 | 03:45
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رُصدت مؤخراً إجراءات اتخذتها بلديات باتجاه النازحين السوريين، حيث تمت إقامة "حواجز مفاجئة" في مختلف المناطق لتوقيف الدراجات النارية التي يمتلكها النازحون، والتأكد من قانونيتها.
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في غضون ذلك، علِم "لبنان24" أن لبنانيين كانوا عملوا على تأجير شقق لسوريين، بادروا مؤخراً إلى الإستفسار عن أوضاع هؤلاء بعد بيانات الأمن العام الأخيرة المرتبطة بتنظيم الوجود السوري في لبنان.

وبحسب المعلومات، فإنّ بعض أصحاب الشقق بادر إلى الطلب من السوريين إخلاء المنازل فوراً والبحث عن شقق أخرى تفادياً لأي إشكالية قانونية.

في غضون ذلك، كثف الأمن العام، وتنفيذاً لتعاميمه الصادرة مؤخراً، متابعته لكل سوريّ لديه إقامة مؤقتة من دون عمل، والهدف من ذلك هو سحب هذه الوثيقة منه في حال أراد مغادرة لبنان، كون العمل بها قد توقف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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