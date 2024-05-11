في مناطق لبنانية.. "إجراءات مفاجئة" تطال سوريين

رُصدت مؤخراً إجراءات اتخذتها بلديات باتجاه النازحين السوريين، حيث تمت إقامة "حواجز مفاجئة" في مختلف المناطق لتوقيف الدراجات النارية التي يمتلكها النازحون، والتأكد من قانونيتها.

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في غضون ذلك، علِم "لبنان24" أن لبنانيين كانوا عملوا على تأجير شقق لسوريين، بادروا مؤخراً إلى الإستفسار عن أوضاع هؤلاء بعد بيانات الأمن العام الأخيرة المرتبطة بتنظيم الوجود السوري في لبنان.



وبحسب المعلومات، فإنّ بعض أصحاب الشقق بادر إلى الطلب من السوريين إخلاء المنازل فوراً والبحث عن شقق أخرى تفادياً لأي إشكالية قانونية.