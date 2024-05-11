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لبنان

عند الحدود اللبنانية السورية.. مهربون يشتبكون مع الجيش وهذا ما جرى

Lebanon 24
11-05-2024 | 04:00
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أدى تبادل لاطلاق النار بين فوج الحدود البري في الجيش ومهربين في منطقة دير العشاير على الحدود اللبنانية السورية، فجر اليوم إلى مقتل" خ ع " من مزرعة دير العشاير السورية، وإصابة "أ و" بجروح بليغة نقل على اثرها إلى مستشفى راشيا الحكومي للمعالجة، في حين فر آخران  كانا في عداد المجموعة. (الوكالة الوطنية للاعلام)
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