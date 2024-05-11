عند الحدود اللبنانية السورية.. مهربون يشتبكون مع الجيش وهذا ما جرى

أدى تبادل لاطلاق النار بين فوج الحدود البري في الجيش ومهربين في منطقة دير العشاير على الحدود اللبنانية السورية، فجر اليوم إلى مقتل" خ ع " من مزرعة دير العشاير السورية، وإصابة "أ و" بجروح بليغة نقل على اثرها إلى مستشفى راشيا الحكومي للمعالجة، في حين فر آخران كانا في عداد المجموعة. (الوكالة الوطنية للاعلام)

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