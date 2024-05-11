في عين التينة.. لقاء بين بري وميقاتي

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اليوم السبت، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وتناول اللقاء آخر تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.