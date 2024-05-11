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لبنان

في عين التينة.. لقاء بين بري وميقاتي

Lebanon 24
11-05-2024 | 04:18
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اليوم السبت، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 
وتناول اللقاء آخر تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.
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نبيه بري

نجيب ميقاتي

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