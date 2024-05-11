أنهى حياته بطريقة مروعة.. ابن الـ 23 عاماً جثة في عكار

تم نقل جثة الشاب "محمود ج." 23 عاماً الى مستشفى حبتور في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وبحسب ما افادت مصادر فان الشاب أقدم على الانتحار شنقاً وهو يعاني من امراض نفسية.



يذكر ان الراحل من بلدة قبعيت العكارية.





