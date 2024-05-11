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لبنان

"الخارجية": نُرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

Lebanon 24
11-05-2024 | 05:04
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي وضعته فيه في اهداف زيارتها المرتقبة الاسبوع المقبل الى لبنان حيث سيتعذر على  الوزير بوحبيب لقاءها في بيروت، بداعي مشاركته في  الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في البحرين. وتداول الوزيران بآخر مستجدات الوضع في الجنوب، وكيفية المساعدة على التهدئة، وخفض التصعيد، واعادة الاستقرار. كما شكرها الوزير بوحبيب على المساعدات الكندية المقدمة للبنان وأمل بإستمرار  وزيادة الدعم الكندي في المجالات التنموية.
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وفي سياق آخر، صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
تُعلن وزارة الخارجية والغتربين عن إنتقال حساب X الرسمي الجديد  التابع لها الى mofalebanon1@ ويمكنكم متابعته اعتباراً من تاريخه.
إن الحساب الحالي  mofaLebanon@ سيصبح خارج الخدمة قريباً".
 
 
 
 
كما أصدرت وزارة الخارجية البيان الاتي:
 
"تُعرب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة، حيث صوت لبنان والمجموعة العربية، من ضمن ١٤٣ دولة، لصالح هذا القرار.
تجدد الوزارة ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من ٧٥ عاما" من الاحتلال، والمآسي، والخراب، وذلك من خلال الاعتراف، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ترى الوزارة في القرار الاخير خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينية، ولتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا".
 
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